Die vielbefahrene Route nach Italien. (Archivbild) (dpa / Karl-Josef Hildenbrand)

Autobahn-Betreiber müssen ihren Kunden die Maut dann teilweise erstatten . Bei mehr als zwei Stunden ist nach den Vorgaben der Verkehrsbehörde in der Regel eine Kompletterstattung möglich. Die Entschädigung kann über eine App beantragt werden, in der alle Betreiber von Italiens privaten Autobahnen zusammengeschlossen sind.

Kein Geld gibt es, wenn es sich um Notfall-Baustellen handelt, bei Unfällen oder wetterbedingten Störungen.

Maut-Erstattung gilt auch für Ausländer

Die Regelung gilt grundsätzlich auch für Autofahrer aus dem Ausland. Allerdings braucht man eine italienische Steuernummer, um sich in der App registrieren zu können. Die Steuernummer lässt sich beispielsweise mit Hilfe der deutschen Botschaft in Rom oder der italienischen Botschaft in Berlin bekommen.

Italiens Verkehrsminister Salvini bezeichnet den Beschluss als "Wendepunkt" für die Umsetzung von Autofahrerrechten. Italiens Verbraucherschutzverband bezweifelt hingegen, dass alles funktionieren wird. Zudem warnen sie davor, dass die Betreiber ihre Kosten für die Rückerstattungen durch eine Erhöhung der Gebühren ausgleichen

Autobahnnutzung in Italien und Frankreich am teuersten

Insgesamt gibt es in Italien etwa 7.000 Kilometer Autobahnen. Im Unterschied zu Deutschland, wo die Benutzung gratis ist, muss dort für den allergrößten Teil Maut gezahlt werden. Europaweit sind die Gebühren in Italien und Frankreich am höchsten. Andere Länder wie Österreich oder die Schweiz setzen auf Vignetten, also Zeitkarten für einen bestimmten Zeitraum bis hin zu einem gesamten Jahr.

Italien nimmt für sich auch in Anspruch, die älteste Autobahn der Welt zu haben: Die 50 Kilometer lange Strecke zwischen der Großstadt Mailand und dem 50 Kilometer weiter nördlich gelegenen Varese wurde 1924 in Betrieb genommen.

Diese Nachricht wurde am 01.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.