Iran-Krieg

Italien zieht seine Soldaten aus dem multinationalen Camp im nordirakischen Erbil nach einem Drohnenangriff ab. (picture alliance / photothek / Kira Hofmann)

Verteidigungsminister Crosetto sagte der Zeitung "Corriere della Sera", mehr als 100 Militärangehörige seien zu deren Schutz bereits nach Italien zurückgekehrt und 75 weitere nach Jordanien verlegt worden. Nach Angaben von Außenminister Tajani war eine Drohne am Mittwoch auf den Stützpunkt gestürzt. Dabei sei niemand verletzt worden. Ob sich die Attacke gezielt gegen die italienischen Soldaten gerichtet habe, sei noch unklar, erklärte Tajani.

Die italienische Basis befindet sich in einem größeren Militärkomplex nahe des Flughafens von Erbil in der nordirakischen Kurdenregion. Im Rahmen der internationalen Anti-IS-Koalition haben dort auch andere Staaten wie Deutschland und die USA Soldaten stationiert. Seit dem Beginn des Iran-Kriegs wird die Region immer wieder mit Drohnen attackiert. Hinter den Angriffen werden pro-iranische Milizen vermutet.

Diese Nachricht wurde am 14.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.