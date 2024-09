Jannik Sinner und Taylor Fritz im Endspiel der US-Open (IMAGO / PanoramiC / IMAGO / Chryslene Caillaud / Panoramic)

Der Weltranglistenerste setzte sich im Finale in New York gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz in drei Sätzen mit 6:3, 6:4, 7:5 durch.

