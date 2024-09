Jannik Sinner und Taylor Fritz im Endspiel der US-Open (IMAGO / PanoramiC / IMAGO / Chryslene Caillaud / Panoramic)

Der Weltranglistenerste setzte sich im Finale in New York gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz in drei Sätzen mit 6:3, 6:4, 7:5 durch.

Bei den Frauen hatte sich die Weltranglistenzweite Aryna Sabalenka aus Belarus im Finale in New York gegen die US-Amerikanerin Jessica Pegula in zwei Sätzen mit 7:5, 7:5 durchgesetzt.

Das deutsche Herren-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz hatte zuvor das Endspiel im Arther Ashe Stadium verloren. Sie unterlagen den Australiern Max Purcell und Jordan Thompson mit 4:6 und 6:7.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.