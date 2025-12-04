Winterspiele in Mailand und Cortina
Italienische Ausrichter nehmen Olympisches Feuer in Empfang

Im Februar beginnen die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo. Nun haben die italienischen Ausrichter das Olympische Feuer in Empfang genommen.

    Malago hält die Fackel in die Höhe; hinter ihm eine Frau in einem römisch anmutenden Kostüm, die einen Plivenzweig in die Höhe hält. Im Hintergrund eine größere Flamme sowie steinerne Sitzreihen, auf denen ein paar Zuschauer sitzen.
    Giovanni Malago in Athen mit der Olympischen Flamme. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Thanassis Stavrakis)
    Die Fackel wurde bei einer Zeremonie im antiken Panathinaikon-Stadion der griechischen Hauptstadt Athen übergeben. Der Präsident des Organisationskomitees, Giovanni Malago, sprach von einem magischen Moment.
    Die Flamme war am 26. November in einem traditionellen Ritus im antiken Olympia entzündet worden und wird nun per Flugzeug nach Rom transportiert. Das Olympische Feuer soll in einem Staffellauf durch Italien getragen werden, bevor die Spiele am 6. Februar in Mailand offiziell eröffnet werden.
