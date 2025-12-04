Winterspiele in Mailand und Cortina

Die Fackel wurde bei einer Zeremonie im antiken Panathinaikon-Stadion der griechischen Hauptstadt Athen übergeben. Der Präsident des Organisationskomitees, Giovanni Malago, sprach von einem magischen Moment.
Die Flamme war am 26. November in einem traditionellen Ritus im antiken Olympia entzündet worden und wird nun per Flugzeug nach Rom transportiert. Das Olympische Feuer soll in einem Staffellauf durch Italien getragen werden, bevor die Spiele am 6. Februar in Mailand offiziell eröffnet werden.
Diese Nachricht wurde am 04.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.