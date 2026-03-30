Nach Seenotrettung

Die Sea-Watch 5 wird für 20 Tage festgesetzt. (IMAGO / ZUMA Press / IMAGO / Antonio Balasco / LiveMedia)

Wie die Seenotrettungsorganisation weiter mitteilte, verhängten die italienischen Behörden zudem eine Strafe von 10.000 Euro. Die Seenotretter hatten Mitte März rund 100 Flüchtlinge und Migranten an Bord geholt und sie schließlich in den Hafen von Trapani in Sizilien gebracht. Das Mittelmeer zählt zu den gefährlichsten Fluchtrouten der Welt. Geflüchtete und Migranten stechen in häufig nicht seetauglichen Booten aus nordafrikanischen Ländern wie Libyen oder Tunesien in See, in der Hoffnung, Europa zu erreichen.

Diese Nachricht wurde am 30.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.