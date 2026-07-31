Franco Baresi starb im Alter von 66 Jahren. (picture alliance / ipa-agency / Alberto Terenghi)

Das bestätigte sein ehemaliger Verein AC Mailand. Baresi hatte dort seine gesamte aktive Karriere als Profi verbracht. Mit dem Klub gewann er unter anderem sechs nationale Meisterschaften und drei Titel im Europapokal der Landesmeister beziehungsweise der Champions League. Mit der italienischen Nationalmannschaft wurde Baresi 1982 Weltmeister, 1994 Vizeweltmeister und 1990 WM-Dritter.

"Es ist unglaublich schwer, den Verlust eines Menschen zu verkünden, der das Herz und die Seele des AC Mailand verkörperte", schrieb der Verein in einem Statement.

Laut der Zeitung "Gazzetta dello Sport" befand sich Baresi zuletzt in einem Krankenhaus am Stadtrand von Mailand. 2025 war er wegen eines Lungenknotens operiert worden. Bereits im Verlauf dieser Woche waren zunächst Falschmeldungen über den Tod Baresis kursiert, die sein früherer Klub zurückgewiesen hatte. Bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Mailand im Februar hatte Baresi zu den Trägern der Olympischen Flamme gehört.

Diese Nachricht wurde am 31.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.