Die italienische Wettbewerbsaufsicht teilte mit, Apple habe seine Vormachtstellung in seinem App-Store missbraucht. Konkret wirft sie dem Unternehmen vor, anderen App-Entwicklern zu restriktive Datenschutzbestimmungen auferlegt zu haben.
Die Kartellbehörde in Frankreich hatte Apple deshalb in diesem Jahr bereits mit einer Strafzahlung von 150 Millionen Euro belegt. In anderen europäischen Ländern laufen ähnliche Untersuchungen.
Diese Nachricht wurde am 22.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.