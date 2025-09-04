Berlusconi-Unternehmen

Der italienische Medienkonzern MFE will ProSiebenSat.1 übernehmen. (picture alliance/SvenSimon/Frank Hoermann)

MFE befindet sich mehrheitlich im Besitz der Familie des verstorbenen italienischen Politikers Silvio Berlusconi, der derzeitige Konzernchef Pier Silvio ist dessen Sohn. Ende März hatte MFE ein Übernahmeangebot für ProSiebenSat.1 angekündigt. Nach Ablauf einer ersten Angebotsfrist Mitte August kontrollierte der Konzern nur 43,6 Prozent der Aktien. In der anschließenden Nachfrist sammelte

er weitere Anteile ein. Unter anderem übernahm MFE den Anteil von 15,7 Prozent, den zuvor ein tschechischer Großaktionär gehalten hatte. Damit erreicht MFE nun insgesamt 75,61 Prozent der Stimmrechte.

MFE-Chef Berlusconi: "Mehr Nachrichten, Unterhaltung und Eigenproduktionen"

Das Unternehmen will nach eigenen Angaben einen großen Medienkonzern schaffen, der mit US-Streamingplattformen konkurrieren kann. In der deutschen Politik gibt es Sorge um die journalistische Unabhängigkeit des Senders. Bei einem Treffen mit Kulturstaatssekretär Weimer (parteilos) hatte MFE-Geschäftsführer Berlusconi in Berlin den künftigen Kurs skizziert: ProSiebenSat.1 SE solle stärker auf das deutsche Publikum ausgerichtet werden – mit mehr Nachrichten, Unterhaltung und Eigenproduktionen, gleichzeitig weniger zugekauften Formaten. Arbeitsplätze sollen erhalten bleiben.

Betriebsrat: Belegschaft ist verunsichert

Der Betriebsratsvorsitzende verwies auf mehrere Restrukturierungen in den vergangenen Jahren. Hunderte Kolleginnen und Kollegen hätten bereits das Unternehmen verlassen. "Es wäre fatal, wenn wie jetzt wieder in diese Richtung gehen müssten."

