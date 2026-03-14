Diplomatie
Italienische Politologin Tocci rät zu härterem Auftreten der EU gegen Trump und zum Ende von "Deals" mit den USA

Die italienische Politologin Nathalie Tocci hat der Europäischen Union zu einer härteren Haltung gegenüber US-Präsident Trump geraten.

    US-Präsident Donald Trump steht an einem Hafen, hinter ihm ist ein großes Schiff zu sehen. Er trägt eine rotte Kappe mit der Aufschrift "Gulf of America"
    US-Präsident Trump. (Archivbild) (picture alliance / Zumapress.com / Molly Riley / White House)
    Staaten wie Brasilien, Indien oder Kanada zeigten mehr Entschlossenheit und Würde, sagte sie dem Wirtschaftsmagazin Capital. Und wenn Trump mit einer solchen Position konfrontiert sei, sehe man, dass er tatsächlich zurückweiche. Es sei bekannt, dass er auf Stärke reagiere. Europa habe lange versucht, Trump zu beschwichtigen. Das habe nicht funktioniert, führte die italienische Außenpolitikexpertin aus. Zudem forderte sie einen Stopp für Verhandlungen über etwaige Abkommen. Es ergebe keinen Sinn mehr, Deals mit den USA einzugehen, solange Trump Präsident sei.
    Diese Nachricht wurde am 14.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.