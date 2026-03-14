Diplomatie

US-Präsident Trump. (Archivbild) (picture alliance / Zumapress.com / Molly Riley / White House)

Staaten wie Brasilien, Indien oder Kanada zeigten mehr Entschlossenheit und Würde, sagte sie dem Wirtschaftsmagazin Capital. Und wenn Trump mit einer solchen Position konfrontiert sei, sehe man, dass er tatsächlich zurückweiche. Es sei bekannt, dass er auf Stärke reagiere. Europa habe lange versucht, Trump zu beschwichtigen. Das habe nicht funktioniert, führte die italienische Außenpolitikexpertin aus. Zudem forderte sie einen Stopp für Verhandlungen über etwaige Abkommen. Es ergebe keinen Sinn mehr, Deals mit den USA einzugehen, solange Trump Präsident sei.

Diese Nachricht wurde am 14.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.