Renata Scotto und Luciano Pavarotti. Die Sängerin starb im Alter von 89 Jahren. (picture-alliance / dpa / DB UPI)

Sie sei in der vergangenen Nacht im Alter von 89 Jahren gestorben, hieß es in einer Mitteilung der Stadt Savona. Scotto wurde 1934 in der ligurischen Stadt geboren. Die Italienerin gilt als eine der bedeutendsten Sopranistinnen; ihre langjährige Karriere führte sie in die bedeutensten Opernhäuser der Welt.

Diese Nachricht wurde am 16.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.