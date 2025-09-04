Der Modedesigner Giorgio Armani auf der Mailänder Modewoche (Luca Bruno / AP / dpa / Luca Bruno)

Armani hatte sich zunächst mit Herrenmode einen Namen gemacht. 1976 folgte sein internationaler Durchbruch. Er expandierte und begann, seine Kreationen auch in den USA zu vertreiben. Im Jahr 1980 weitete Armani sein Sortiment aus und brachte eine erste Damen-Kollektion auf den Markt.

Sein Unternehmen betreibt in 60 Ländern mehr als 2.000 Ladengeschäfte. Mit einem Vermögen von rund 13 Milliarden US-Dollar rangierte Armani 2023 auf Platz zwei der Forbes-Liste der reichsten Menschen Italiens.

