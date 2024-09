Frohburger Dreieckrennen

Der italienische Motorradrennfahrer Luca Salvadori ist tödlich verunglückt (hier ein Archivfoto aus dem Jahr 2017) (imago / HochZwei / Syndication / imago sportfotodienst)

Wie der Verein MSC Frohburger Dreieck mitteilte, starb der 32-Jährige am Samstagabend im Krankenhaus an den Folgen des Unfalls vom Nachmittag. Salvadori nahm für das Bronco Racing Team auf einer Ducati am letzten Superbike-Rennen der International Road Racing Championship auf der Strecke in Sachsen teil. In Abstimmung zwischen Veranstalter und Rennleitung wurde entschieden, die Veranstaltung am Sonntag trotz des Unglücks fortzusetzen.

