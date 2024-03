Maurizio Pollini 2018 bei den Salzburger Festspielen (imago / Manfred Siebinger / Manfred Siebinger)

In einer Erklärung des Teatro alla Scala in Mailand heißt es, man trauere "um einen der großen Musiker unserer Zeit". Sein letztes Konzert in der Scala - von insgesamt fast 170 im Laufe der Jahrzehnte - spielte Pollini im Februar vergangenen Jahres. Der Musiker trat auch häufig in Deutschland auf. Zu seinem Repertoire gehörten die großen Klavierwerke der Klassik, aber auch viel zeitgenössische Musik. Pollini wurde unter anderem mit dem Ernst-von-Siemens-Musikpreis ausgezeichnet und mit dem Echo-Klassik für sein Lebenswerk.

