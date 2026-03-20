Der Abgeordnete und zweimalige Minister starb im Alter von 84 Jahren in der norditalienischen Stadt Varese, wie die Partei mitteilte.
Bossi hatte Mitte der 1980er Jahre in der Lombardei die Autonomiebewegung Lega Autonomista aus der Taufe gehoben. Daraus entwickelte sich zunächst die Lega Nord und dann die rechtspopulistische Lega, die heute in Rom an der Regierung ist. Bossis Karriere war eng mit dem Aufstieg des 2023 verstorbenen mehrfachen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi verknüpft.
Diese Nachricht wurde am 20.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.