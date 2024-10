Migration

Italienisches Gericht: Nach Albanien gebrachte Migranten müssen nach Italien geholt werden

Eine Gruppe von Migranten, die in ein italienisches Lager in Albanien gebracht wurden, muss einem Gerichtsurteil zufolge nach Italien geholt werden. Ein Gericht in Rom erklärte deren Inhaftierung außerhalb der EU für unzulässig. Über die Asylanträge der zwölf Männer aus Bangladesch und Ägypten müsse in Italien entschieden werden.