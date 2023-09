Migrationspolitik

Italiens Ministerpräsidentin Meloni bekräftigt Kritik an deutschen Finanzhilfen

Italiens Ministerpräsidentin Meloni hat die Kritik ihrer Regierung an Deutschland wegen der finanziellen Unterstützung von Seenotrettern bekräftigt. In einem Brief an Bundeskanzler Scholz schrieb Meloni, es sei fragwürdig, dass Deutschland Organisationen, die auf italienischem Territorium agierten, mit erheblichen Mitteln fördern wolle.

26.09.2023