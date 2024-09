Der ukrainische Präsident Selenskyj hat in Italien mit Ministerpräsidentin Meloni über den Krieg in seinem Land beraten. (Luca Bruno / AP / dpa / Luca Bruno)

Die beiden trafen am Rande eines Wirtschaftsforums in Cernobbio zusammen.

Meloni betonte im Anschluss, die westliche Reaktion auf den Einmarsch Russlands sei richtig gewesen. Es sei falsch zu glauben, der Konflikt könne gelöst werden, in dem man die Ukraine im Stich lasse. Selensky schrieb auf X, er habe mit Meloni über seinen Friedensplan gesprochen. Auch sei es um den Wiederaufbau des Landes gegangen, insbesondere der Energieinfrastruktur.

Selenskyj hatte gestern erstmals an einem Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe in Ramstein teilgenommen. Dabei hatte er erneut für die Erlaubnis geworben, mit westlichen Langstreckenraketen auch Ziele auf russischem Gebiet beschießen zu können.

