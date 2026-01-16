Streit mit USA

Der italienische Verteidigungsminister Guido Crosetto. (Archivbild) (picture alliance/ZUMAPRESS.com/Fabio Frustaci)

Er frage sich, was die wenigen Soldaten dort tun sollten, sagte der Politiker der rechtsgerichteten Partei "Fratelli d'Italia". Italien werde keine Kräfte abstellen. Das Erkundungsteam der Bundeswehr mit 15 Soldaten soll am frühen Abend auf der weltgrößten Insel eintreffen. Auch Frankreich, Großbritannien, die Niederlande, Norwegen, Schweden und Finnland schicken Teams; manche von ihnen sind schon dort.

In einer Arktis-Strategie von Ministerpräsidentin Meloni, die sich derzeit in Japan aufhält, wird die Region als wichtig für das globale Gleichgewicht hervorgehoben. Melonis Verhältnis zu US-Präsident Trump gilt im Vergleich zu anderen europäischen Regierungschefs als enger. Trump hatte mehrfach deutlich gemacht, dass er die zu Dänemark gehörende Insel Grönland den Vereinigten Staaten von Amerika einverleiben will.

