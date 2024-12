Der Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft, Michael Hüther (picture alliance / Geisler-Fotopress / Frederic Kern / Geisler-Fotopress)

Man müsse sich der Realität stellen, sagte Hüther im Deutschlandfunk. Um die Stagnation der deutschen Wirtschaft zu überwinden, müsse das Arbeitsvolumen erhöht werden. Vor der Bundestagswahl würden die Herausforderungen durch die demografische Alterung und den Fachkräftemangel zwar von den meisten Parteien ignoriert. Man müsse aber darüber reden, auch wenn es unangenehm sei.

Der Wirtschaftsforscher erwartet für das kommende Jahr noch keine Besserung. Die Lage in Deutschland sei brenzliger als in anderen europäischen Ländern. Im Privatsektor fehle es an Perspektiven, um die nötigen Investitionen zu tätigen, erklärte Hüther.

In der jährlichen Branchenumfrage des IW wird die Lage überwiegend schlechter eingeschätzt als noch vor einem Jahr. 20 der 49 Verbände erwarten einen Rückgang der Produktion in ihrem Bereich. Die insgesamt eher schlechte Stimmung wird sich nach Einschätzung der Forschenden auch auf den Arbeitsmarkt auswirken: 25 Verbände erwarten in ihren Branchen für das kommende Jahr einen Stellenabbau.

