Iran-Krieg

Die Konjunktur in Deutschland fällt geringer aus als angenommen. (Britta Pedersen / dpa-Zentralbild / / Britta Pedersen)

Konjunkturforscher des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft rechnen in diesem Jahr nur noch mit einem Wachstum von 0,4 Prozent, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet. Im Dezember war man noch von 0,9 Prozent ausgegangen. Ökonom Grömling erklärte, steigende Energiepreise und Lieferstörungen träfen ein Land, das nach drei Jahren Rezession und Stagnation kaum noch Puffer habe. Das minimale Plus komme vor allem durch staatliche Konsumausgaben und Investitionen in die Verteidigung zustande.

Auch die Bundesregierung hatte ihre Konjunkturprognose zuletzt halbiert. Sie erwartet in diesem Jahr nur noch ein Wachstum von einem halben Prozent.

Diese Nachricht wurde am 07.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.