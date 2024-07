Der IWF erwartet für Deutschland geringes Wirtschaftswachstum. (picture alliance / dpa / Jim Lo Scalzo)

Als Grund sieht der IWF eine fortlaufende Schwäche in der Produktion. Die Prognosen für das deutsche Wirtschaftswachstum beließen die Experten unverändert bei einem Plus von 0,2 Prozent in diesem Jahr und 1,3 Prozent 2025. - Deutschland dürfte damit - sollten die Prognosen eintreffen - 2024 erneut das Schlusslicht unter den großen Industrienationen sein.

Für die gesamte Eurozone wurde der IWF optimistischer und hob die Vorhersage auf einen Zuwachs von 0,9 Prozent an - nach zuvor 0,8 Prozent. Den Ausschlag dafür gaben höher als erwartet ausgefallene Exporte sowie eine bessere Entwicklung bei Dienstleistungen.

