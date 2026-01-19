Für das laufende Jahr erwartet der IWF ein Plus von 1,1 Prozent. Das sind 0,2 Prozentpunkte mehr als im Oktober vorausgesagt. Grund für das Wachstum in Deutschland sei unter anderem das schuldenfinanzierte Sondervermögen für Infrastruktur, teilte das Institut in Washington mit. Allerdings sei die Prognose angesichts der internationalen Handelskonflikte mit Unsicherheiten verbunden.
Dem IWF zufolge wird die Wirtschaft in Deutschland 2026 stärker wachsen als in den G7-Staaten Italien, Japan und Frankreich. Für die US-Wirtschaft wird ein Plus von 2,4 Prozent erwartet.
Diese Nachricht wurde am 19.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.