Teure Energie

Dies könne den bislang größten Schock für den globalen Energiemarkt weiter verschärfen, warnten die drei Organisationen zum Auftakt ihrer Frühjahrstagung in Washington. Laut Energieagentur-Chef Birol halten derzeit mehrere namentlich nicht genannte Länder Lagerbestände zurück. Er appellierte an die Staaten, gehortetes Öl und Gas dem Markt zur Verfügung zu stellen. Heute stellt die Internationale Energieagentur ihren monatlichen Ölmarktbericht vor, der erste Folgen des Iran-Kriegs für die globale Versorgung mit Öl und Gas aufzeigen dürfte.
Zudem veröffentlicht der IWF heute seine Prognose für die weitere Entwicklung der globalen Konjunktur.
Diese Nachricht wurde am 14.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.