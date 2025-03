Jacques Audiard bei der César-Verleihung in Paris (AP / Thomas Padilla)

Audiard erhielt die Auszeichnung für seinen Musical-Thriller "Emilia Pérez". Der in zwölf Kategorien nominierte Film erhielt in Paris insgesamt sieben Auszeichnungen, darunter neben dem César für die beste Regie auch den Preis für den besten Film.

Der für den US-Streamingdienst Netflix produzierte Film erzählt die Geschichte eines mexikanischen Drogenbarons, der ein neues Leben als Frau beginnen will. Bei der Oscar-Verleihung, die in der Nacht von Sonntag auf Montag unserer Zeit in Los Angeles stattfindet, ist "Emilia Pérez" in 13 Kategorien nominiert.

Diese Nachricht wurde am 01.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.