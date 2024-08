Karnevalskünstler

Der Düsseldorfer Karnevalswagenbauer Jacques Tilly vor einem seiner Mottowagen. (picture alliance / dpa / Federico Gambarini)

Tilly habe den Düsseldorfer Karneval über dessen Grenzen hinaus geprägt, hieß es zur Begründung. Seine Karnevalswagen trügen eine unverkennbare politisch-satirische Handschrift. Seine Kreationen hätten auch international für Aufsehen und Diskussionen gesorgt.

Der 61-jährige Tilly ist Bildhauer. Seit 1984 entwirft und baut er Karnevalswagen für den Rosenmontagszug, mit denen er aktuelle gesellschaftspolitische Entwicklungen kommentiert - in diesem Jahr etwa den Krieg in Nahost, die Krankenhausreform von Gesundheitsminister Karl Lauterbach und die Proteste gegen die AfD. Sein "Woelki-Wagen" aus dem vergangenen Jahr wurde kürzlich in die Sammlung des Hauses der Geschichte in Bonn aufgenommen. Er zeigt eine Figur des Kölner Kardinals Woelki, an deren Füßen ein roter Teufel mit der Aufschrift "Missbrauchsskandal" zieht.

