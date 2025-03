Bis 2030 müssten jedes Jahr 320.000 Wohnungen gebaut werden (Archivbild). (picture alliance / Winfried Rothermel)

Das hat das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung errechnet. 2023 wurden hierzulande 294.400 Wohnungen fertiggestellt. Die Ampel-Koalition hatte sich vorgenommen, jährlich 400.000 Wohnungen bauen zu lassen. Nach Angaben des Bundesinstituts verteilt sich der Wohnraumbedarf regional sehr unterschiedlich. Besonders in dynamischen Ballungsregionen bleibt demnach die Nachfrage hoch, was sich auch auf Kaufpreise und Mieten auswirkt. Zugleich sinkt in peripheren Regionen der Bedarf nach Wohnungen und Leerstände nehmen zu.

Die Prognose wurde im Auftrag des Bundesbauministeriums erstellt und bezieht sich auf den Zeitraum 2023 bis 2030. Für die Berechnung wurden die Bautätigkeit der vergangenen Jahre und aktuelle Entwicklungen einbezogen.

