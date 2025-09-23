Nach Cyberangriff

Der britische Konzern "Jaguar Land Rover" verlängert die Stilllegung seiner Produktion. (imago)

Das zum indischen Konzern "Tata Motors" gehörende Unternehmen erklärte, man arbeite an Plänen zur Wiederaufnahme der Produktion und setze die Untersuchung des Vorfalls fort. Der Autobauer hatte den Angriff Anfang September gemeldet.

Von den Stilllegungen sind rund 33.000 Mitarbeiter betroffen. "Jaguar Land Rover" produziert in seinen drei britischen Fabriken normalerweise täglich etwa 1.000 Fahrzeuge. Medien hatten berichtet, die Arbeit in den Fabriken könnte bis November ruhen. Es gibt Befürchtungen, dass der Produktionsstopp zum Verlust von Arbeitsplätzen bei Zulieferern führen könnte.

Diese Nachricht wurde am 23.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.