EA Sports FC 26 ist ein Nachfolger der früher als "Fifa" bekannten Fußball-Computerspiel-Reihe. (Panama Pictures / IMAGO / Christoph Hardt)

Das geht aus den Jahrescharts hervor, die der Branchenverband Game veröffentlicht hat. Die Neuauflage der Fußballsimulation, früher unter der Bezeichnung Fifa vertrieben, war vom US-Konzern Electronic Arts im September veröffentlicht worden. Auf Platz 2 kam Battlefield 6 , ein Schießspiel aus der Ich-Perspektive eines Soldaten, ebenfalls von EA entwickelt. Platz drei ging an das Rennspiel "Mario Kart World" des japanischen Konzerns Nintendo. Auch ein Titel aus Deutschland schafft es 2025 laut Game in die deutsche Liste der erfolgreichsten Neuerscheinungen für PC und Konsole: das Aufbaustrategiespiel "Anno 117: Pax Romana" von Ubisoft Mainz.

Einige Titel wie etwa "ARC Raiders", "Clair Obscur: Expedition 33" oder "Hollow Knight: Silksong" hätten in den Jahrescharts nicht berücksichtigt werden können, hieß es. Games-Unternehmen reichten nicht zu allen erfolgreichen Neuerscheinungen Verkaufsdaten ein, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 14.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.