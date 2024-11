Ende der DDR

Beim Fest der Freiheit in Berlin stehen 5.000 bunte Plakate entlag des ehemaligen Mauerverlaufs. (IMAGO / NurPhoto / Jakub Porzycki)

Bundespräsident Steinmeier nimmt an der zentralen Feier in der Gedenkstätte Berliner Mauer teil. Außerdem werden zehntausende Besucher zu einem Fest der Freiheit erwartet. Entlang des ehemaligen Mauerverlaufs werden 5.000 Plakate gezeigt. Sie verbinden Forderungen der Demonstranten vom Herbst 1989 mit heutigen Wünschen von Schülern oder Mitgliedern verschiedener Vereine. Bei einem Konzert am Abend spielen 700 Musiker synchron auf verschiedenen Bühnen.

Bundeskanzler Scholz würdigte den Mauerfall in einer Videobotschaft. Er erinnerte an die friedliche Revolution in der DDR und bezeichnete den Fall der Mauer als glücklichen Höhepunkt einer gesamteuropäischen Entwicklung. Scholz rief dazu auf, auch in der aktuellen weltpolitischen Lage für Frieden und Freiheit zusammenzustehen.

Diese Nachricht wurde am 09.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.