Mehrere hundert Jahre Haft für Mitglieder der kriminellen Bande "Mara Salvatrucha" (picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Moises Castillo)

Die Generalstaatsanwaltschaft teilte mit, insgesamt seien fast 250 Mitglieder der auch als "MS-13" bekannten Gang für Verbrechen wie Mord zu - Zitat - "abschreckenden" Strafen verurteilt worden.

Der Präsident von El Salvador, Bukele, verfolgt einen harten Kurs gegen Verbrecherbanden. Bukele rief im März 2022 den Ausnahmezustand aus. Dadurch sind Festnahmen auch ohne Haftbefehl möglich. Seither wurden mehr als 90.000 Menschen festgenommen. Die USA haben die "MS-13" und die Bande "Barrio 18" als Terrorgruppen eingestuft.

Diese Nachricht wurde am 22.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.