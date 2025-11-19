Blick auf Jakarta. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS)

Die Urbanisierung sei die treibende Kraft dieser Zeit, sagte der zuständige UNO-Untergeneralsekretär Li Junhua. Wenn diese inklusiv und strategisch organisiert werde, könnten sich daraus Chancen für den Kampf gegen den Klimawandel, soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliches Wachstum ergeben.

Insgesamt leben inzwischen 45 Prozent der globalen Bevölkerung von 8,2 Milliarden Menschen in Städten. 1950 waren es 20 Prozent der damaligen Weltbevölkerung. In 71 Ländern der Erde bleibe die Ortschaft - eine Einheit mit mindestens 5.000 Einwohnern und mindestens 300 Menschen pro Quadratkilometer - die am meisten verbreitete Art der Besiedlung, darunter Deutschland, Indien und die USA.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.