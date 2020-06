James Brandon Lewis Unruly Quintet Alarm mit Ansage

„Aufsässig“, „ungestüm“ lautet die Übersetzung des Adjektivs in James Brandon Lewis' Bandnamen. Der Saxofonist aus New York knüpft mit seinem UnRuly Quintet an die Hoch-Energie-Ästhetik der 60er Jahre an. Aber seine Musik kennt auch den Groove und Druck von Rock und Free Funk.

Am Mikrofon: Odilo Clausnitzer

