ZDF-Moderator

Da man die Integrität der Veranstaltung nicht mehr garantieren könne, nehme man dies zum Anlass, das Konzert an diesem Tag abzusagen. Zuvor hatte es Kritik von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer sowie der Jüdischen Gemeinde gegeben.
Chefket sollte am 7. Oktober auftreten – dem zweiten Jahrestag des Angriffs der militant-islamistischen Hamas auf Israel. Chefket - mit bürgerlichen Namen Şevket Dirican - ist unter anderem für das Zurschaustellen anti-israelischer Motive bekannt.
