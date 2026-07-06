Jan-Lennard Struff in Wimbledon (Photo by JIJI Press AFP / STR)

Struff hatte die ersten beiden Sätze mit 3:6 und 6:7 verloren. Die Sätze drei und vier fielen dann mit 7:6 und 7:5 zugunsten des 36-Jährigen aus. Hurkacz musste sich mehrmals wegen Rückenschmerzen behandeln lassen. Beim Stand von 4:2 im fünften Satz gab er schließlich auf. Struff trifft nun auf Jannik Sinner aus Italien oder Shintaro Mochizuki aus Japan.

Am Nachmittag hatte bereits das deutsche Doppel mit Kevin Krawietz und Tim Pütz das Viertelfinale erreicht. Die Spieler besiegten den Spanier Francisco Cabral und den Österreicher Lucas Miedler mit 7:6 und 7:6.

Diese Nachricht wurde am 06.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.