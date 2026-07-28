Berichte über Verletzte

Nach Angaben der nationalen Wetterbehörde hatte es die Stärke 7,1. Das Epizentrum lag in der Region Kumamoto. Ersten Berichten zufolge gab es mehrere Verletzte. In rund 50.000 Haushalten fiel der Strom aus. Der Zugverkehr wurde eingestellt. Japans Regierungschefin Takaichi wies die Ministerien an, nötige Notfallmaßnahmen zu treffen. Auch galt eine Warnung vor Flutwellen von bis zu einem Meter Höhe.
Japan war dieses Jahr bereits mehrfach von schweren Beben betroffen.
Diese Nachricht wurde am 28.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.