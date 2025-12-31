Japan und Australien kritisieren das chinesische Manöver vor Taiwan. (Adek Berry / AFP)

Das japanische Außenministerium erklärte, das Manöver verstärke die Spannungen in der Region. Das australische Außenministerium stufte die Übungen als "destabilisierend" ein und betonte, man lehne jegliche Handlungen ab, die die Gefahr einer Eskalation mit sich brächten.

China hatte in den vergangenen beiden Tagen in der Region um Taiwan ein großangelegtes Manöver mit zahlreichen Schiffen und Kampfflugzeugen abgehalten. Peking sprach dabei auch von einer Warnung ‌an Befürworter einer Unabhängigkeit Taiwans und vor einer Einmischung von außen. Japans Ministerpräsidentin Takaichi hatte zuvor erklärt, dass ein chinesischer Angriff auf Taiwan eine militärische Reaktion ihres Landes zur Folge haben könne. China betrachtet Taiwan als Teil seines Staatsgebiets.

Diese Nachricht wurde am 31.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.