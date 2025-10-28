Gegengewicht zu China

US-Präsident Trump und Japans Premierministerin Takaichi (picture alliance / Jiji Press / Pool)

US-Präsident Trump und Japans Regierungschefin Takaichi sprachen in Tokio von einem neuen goldenen Zeitalter der japanisch-amerikanischen Allianz. Bei einem gemeinsamen Besuch des atomgetriebenen Flugzeugträgers George Washington auf dem US-Marinestützpunkt Yokosuka sagte Takaichi, Japan sei entschlossen, seine Verteidigungsfähigkeiten fundamental zu stärken.

Trump und Takaichi unterzeichneten ein Abkommen zur Sicherung der Versorgung mit Seltenen Erden. Der US-Präsident nutzt seine Asien-Reise, um mehrere solche Vereinbarungen zu schließen. Dadurch will die US-Regierung die Abhängigkeit von China reduzieren.

Peking hat Seltene Erden mit Ausfuhrkontrollen belegt. Am Donnerstag treffen Trump und Chinas Präsident Xi Jinping in Südkorea zusammen. Thema soll der Handelskonflikt zwischen den beiden Staaten sein.

