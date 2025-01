Japan friert aufgrund von Sanktionen für Russland Vermögenswerte ein (Archivbild) (kyodo/dpa)

In einer Mitteilung hieß es, die Vermögenswerte von elf Personen, drei Banken und 29 Organisation würden eingefroren. Zudem untersagt die Regierung in Tokio die Ausfuhr von Gütern an 22 russische Organisationen sowie an Firmen aus anderen Ländern, die Moskau bei der Umgehung von Sanktionen geholfen haben sollen. Darüberhinaus beschloss das japanische Kabinett eine Liste an Gütern, die nicht mehr nach Russland exportiert werden dürfen, darunter Kommunikationsgeräte und Motoren.

