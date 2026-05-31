Die japanische Fahne (dpa/picture-alliance/Friso Gentsch)

Es gebe sehr wohl einen Staat in der Region, der über ein riesiges Arsenal an Atomwaffen und strategischen Bombern verfüge. Japan sei dies nicht, fügte Koizumi unter Anspielung auf China hinzu. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs habe Tokio das Völkerrecht, einschließlich der Charta der Vereinten Nationen, konsequent respektiert und sich aufrichtig darum bemüht, eine freie und offene internationale Ordnung aufrechtzuerhalten, fügte der Minister hinzu. Der Shangri-La-Dialog ist Asiens führendes Forum für Sicherheits- und Verteidigungspolitik.

Diese Nachricht wurde am 31.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.