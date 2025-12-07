Der japanische Verteidigungsminister Shinjiro Koizumi (Archivbild) (AP/Koji Sasahara)

Verteidigungsminister Koizumi sprach von zwei gefährlchen Zwischenfällen. Die chinesischen Flugzeuge haben nach seinen Angaben am Samstag in der Nähe der japanischen Okinawa-Inseln japanische Flugzeuge mit ihrem Feuerleitradar ins Visier genommen. Japan habe scharfen Protest eingelegt und China aufgefordert, sicherzustellen, dass sich so etwas nicht wiederhole. Eine Stellungnahme aus Peking lag zunächst nicht vor.

Die Vorfälle fanden in der Nähe von umstrittenem Gebiet statt, das von beiden Staaten beansprucht wird.

Die Beziehungen zwischen China und Japan sind bereits angespannt. Die japanische Premierministerin Takaichi hatte gewarnt, Japan könne auf einen chinesischen Militäreinsatz gegen Taiwan reagieren, sollte dadurch auch die Sicherheit Japans bedroht sein.

Diese Nachricht wurde am 07.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.