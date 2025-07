Nach Wahlniederlagen

Japans Ministerpräsident Ishiba. (picture alliance / Kyodo)

Ishiba erklärte in Tokio, die Angaben seien völlig falsch. Er habe nie mit Vertrauten über eine Demission gesprochen. Zuvor hatten zwei japanische Zeitungen unter Verweis auf Regierungskreise berichtet, der Ministerpräsident wolle in den kommenden Wochen zurücktreten. Er reagiere damit auf die jüngste Niederlage seiner Liberaldemokratischen Partei bei einer Teilwahl des Parlaments-Oberhauses, hieß es. Die Partei hatte dort am Wochenende wie zuvor bereits im Unterhaus ihre Mehrheit verloren. Ishiba ist damit der erste japanische Premierminister seit dem Zweiten Weltkrieg, der ohne Mehrheit in beiden Parlamentskammern regiert. Er hatte nach der Wahlniederlage erklärt, zunächst im Amt bleiben zu wollen, um vor allem vor dem Hintergrund des Zollstreits mit den USA ein Machtvakuum zu verhindern.

