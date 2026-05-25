Die Supermarkt-Kette 7-Eleven betreibt in Japan Zehntausende Filialien. (imago / AFLO / imago stock&people)

Das teilte der Konzern Seven & I Holdings mit. Suzuki wurde 93 Jahre alt. Er hatte in den 1970er Jahren den japanischen Ableger der US-Kette 7-Eleven gegründet und moderne Lager- und Geschäftsmodelle für Supermärkte mit kleinen Flächen entwickelt. Dadurch wurden die Geschäfte zum festen Bestandteil des japanischen Einzelhandels. Suzuki leitete den Konzern für mehrere Jahrzehnte. Durch sein Wirken breitete sich 7-Eleven auch in anderen asiatischen Ländern aus, wo die Kette heute Zehntausende Filialen betreibt.

Diese Nachricht wurde am 25.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.