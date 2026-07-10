Zu wenig männlicher Nachwuchs

In Japan wurde ein Gesetz zur Reform des Kaiserhauses beschlossen (Archivbild). (picture alliance / Daniel Kalker )

Um die Thronfolge zu sichern, sollen künftig Männer aus ehemaligen Adelsfamilien in die Kaiserfamilie adoptiert werden können. Sie waren nach dem Zweiten Weltkrieg in das Bürgertum degradiert worden. Mögliche Söhne der früheren Adeligen wären dann in die Thronfolge aufgenommen.

Dem japanischen Kaiserhaus fehlen männliche Nachkommen; Frauen sind von der Thronfolge ausgeschlossen. Kaiser Naruhito hat eine Tochter, Prinzessin Aiko. Der einzige Mann jungen Alters ist derzeit der 19-jährige Neffe des Kaisers, Prinz Hisahito. Die Mehrheit der japanischen Gesellschaft ist dafür, Frauen für die Thronfolge zuzulassen. Das ist allerdings im Reformgesetz nicht vorgesehen.

Der Kaiser ist laut der japanischen Verfassung "Symbol des Staates und der Einheit der Nation".

Diese Nachricht wurde am 10.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.