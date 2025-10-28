Staatsbesuch von US-Präsident Trump

US-Präsident Trump trifft die japanische Premierministerin Takaichi. (AP / Mark Schiefelbein)

Sie sagte, es müsse auf allen Seiten eine "unerschütterliche Entschlossenheit" geben, den Frieden zu bewahren. Gemeinsam mit US-Präsident Trump, der sich auf Staatsbesuch in Japan befindet, besuchte Takaichi einen US-Flugzeugträger. Die USS George Washington liegt auf einem amerikanischen Marinestützpunkt nahe Tokio vor Anker.

Trump und Takaichi hatten zu Beginn des Besuchs die enge Partnerschaft ihrer Länder unterstrichen und von einem neuen, goldenen Zeitalter der Zusammenarbeit gesprochen. Die Premierministerin sagte, Japan sei bereit, gemeinsam einen Beitrag zu Frieden und Stabilität zu leisten. Sie hatte zum Auftakt ihrer Amtszeit angekündigt, den Verteidigungsetat bis März auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts anzuheben. Damit würde dieses Ziel zwei Jahre früher erreicht als bislang geplant.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.