Jasper Philipsen aus Belgien hat die erste Etappe der Tour de France gewonnen.

Er setzte sich im Massenspurt auf der knapp 185 Kilometer langen Etappe gegen Biniam Girmay aus Eritrea und Soren Waerenskjold aus Norwegen durch. Philipsen sichert sich damit als erster Fahrer das Gelbe Trikot des Gesamtführenden. Es ist sein 10. Etappensieg bei einer Tour de France.

Start und Ziel der Strecke war Lille in Nordfrankreich. Die zweite Etappe führt morgen nach Boulogne-sur-Mer. Das Radrennen endet am 27. Juli in Paris.

