Dies berichten amerikanische Medien unter Berufung auf Jamals Familie.

Ahmad Jamal beeinflusste die Arbeit von berühmten Musikern wie Miles Davis und McCoy Tyner. Seinen Durchbruch erzielte er 1958 mit dem Album "Ahmad Jamal at the Pershing: But Not for Me". Dutzende weitere Alben folgten. Der Musiker wurde vielfach ausgezeichnet, unter anderem erhielt er 2017 einen Grammy für sein Lebenswerk.

