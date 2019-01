Die drei Schweizer zelebrieren ihre einmal perkussiv pulsierende und dann wieder ganz melodisch dahinfließende Musik mit großer Spielfreude. Rhythmische Strukturen aus Rock und Pop als Grundlage für tänzerische Soli wechseln sich mit lyrisch-romantischen Linien ab. Der Pianist Florian Favre und seine Triopartner Manu Hagmann am Bass und Arthur Alard am Schlagzeug sind in jedem Fall ein weiteres erfreuliches Beispiel für die Qualität und Frische der Pianotrios eidgenössischer Provenienz.

Florian Favre, Piano

Manu Hagmann, Kontrabass

Arthur Alard, Schlagzeug

Aufnahme vom 26.10.2018 aus dem Beethovenhaus/Kammermusiksaal in Bonn

(Teil 2 am 22.1.2019)