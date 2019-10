Das Jazzfest Berlin 2018 stellte Mary Halvorson mit mehreren Besetzungen als "Artist In Residence" vor. Dabei präsentierte die 1980 in Boston geborene Musikerin ihr Oktett, für das sie eine abenteuerliche, komplexe und fantasievolle Musik schreibt. Exklusiv trat Halvorson auf dem Festival auch mit drei in der Bundeshauptstadt lebenden Musikerinnen auf. Als "Berlin Special" widmete sich dieses Quartett vor allem der freien Improvisation. Die Sendung stellt ausgewählte Ausschnitte beider Konzerte vor.

Mary Halvorson, Gitarre

Susan Alcorn, Pedal Steel Guitar

Dave Ballou, Trompete

Jon Irabagon, Altsaxofon

Ingrid Laubrock, Tenorsaxofon

Jacob Garchik, Posaune

John Hébert, Bass

Tomas Fujiwara, Schlagzeug

Mary Halvorson Berlin Special

Mary Halvorson, Gitarre

Taiko Saito, Vibrafon, Marimbafon

Liz Allbee, Trompete

Chris Dahlgren, Bass

Aufnahme vom 3./4.11.2018 beim Jazzfest Berlin