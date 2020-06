Für eine monumentale CD-Edition hatte der New Yorker Miles Okazaki 2018 sämtliche Kompositionen des Klavier-Individualisten Thelonious Monk alleine auf der halbakustischen Gitarre eingespielt. In Berlin präsentierte er eine Auswahl. Der junge britische Pianist Elliot Galvin gab in intimem Club-Rahmen ein frei improvisiertes, aber durchaus tonales Recital. Brian Marsella zelebrierte auf großer Bühne eine virtuose, facettenreiche Klavier-Show im besten Sinne. In der Sendung sprechen die drei Künstler auch über ihre Musik.

Aufnahmen vom 1. und 3.11.2019 beim Jazzfest Berlin